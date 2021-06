Viime syksynä Pekka Rinne (oik.) kurvaili Oulu All Stars Charity Golf -hyväntekeväisyystapahtumassa Mikael Granlundin kanssa. Kuva: Pekka Peura

Kempeleläislähtöinen jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne sai tiistaina arvokkaan tunnustuksen, kun NHL-liiga valitsi hänet kolmen ehdokkaan joukosta King Clancy Memorial -palkinnon saajaksi.

Kyseessä on erikoispalkinto, jonka perusteina ovat jäällä ja sen ulkopuolella osoitettu johtajuus sekä hyväntekeväisyystyö, joka on aina ollut lähellä Rinteen, 38, sydäntä.

– Tämä palkinto merkitsee paljon minulle ja perheelleni. Olen aina rakastanut työtä paikallisissa hyväntekeväisyyshankkeissa ja yhteisöni hyväksi. Teen sitä työtä jatkossakin, Nashville Predatorsia vuodesta 2005 lähtien edustanut Rinne sanoi.

Rinne on tarjonnut apuaan laajasti nykyisillä kotikulmillaan Pohjois-Amerikassa. Hän on muun muassa mukana säätiössä, joka on kerännyt yli kolme miljoonaa dollaria syöpätutkimukseen. Lisäksi Rinne tapaa syöpäpotilaita ja on aktiivinen toimija säätiössä, joka toteuttaa kuolemansairaiden toiveita.

Tähtipelaaja on tuttu näky myös tapahtumissa, joissa on kerätty rahaa Parkinsonin tautia sairastavien hyväksi.

Oulun seudulla Rinne kuuluu Oulu All Stars Charity Golfin taustavoimiin Jussi Jokisen, Sebastian Ahon, Joonas Donskoin ja Markus Nutivaaran tavoin. Vuonna 2020 tapahtuma tuotti yli 77 000 euron potin hyväntekeväisyyteen.

Rinne on puntaroinut viime kauden jälkeen rauhassa uransa seuraavia askelmerkkejä. Nashvillen riveissä jatkamisen lisäksi yhtenä vaihtoehtona on ollut mahdollinen paluu Ouluun ja Kärppiin, jonka riveistä Rinne lähti vuonna 2005 jahtaamaan NHL-unelmaansa.