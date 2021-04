Pekka Lehtonen on musiikkimiehiä. Rumpujen, kitaran ja pianon soitto kaikki helpottavat rentoutumaan ja vähentämään Touretteen liittyviä oireita. Kuva: Jaakko Elenius

Pekka Lehtonen kertoo joutuneensa lyhyen ajan sisään kahteen kertaan poliisin pysäyttämäksi iltakävelyllään Nurmon Koliinissa.

Pysäytyksen syyksi hänelle on kerrottu ilmoitus omituisesta hiippailijasta. Kun Lehtonen on tivannut tarkemmin perusteluja, poliisi on vastannut Lehtoselle, että tämä olisi kytännyt ihmisiä poikkeavalla tavalla.