Presidentinvaalien toisen ehdokkaan, valitsijayhdistyksen, vihreiden Pekka Haaviston vaalimainokset ovat joutuneet jatkuvan ilkivallan kohteeksi Kalajokilaakson alueella.

Erityisen paljon vaalimainoksia on rikottu Ylivieskassa. Kalajokilaakson vihreiden sihteeri Kristiina Sivula teki asiasta perjantaina rikosilmoituksen.

– Vaalimainoksissa on kyse demokratiasta ja valinnanvapaudesta ja länsimaisesta arvomaailmasta. Kaupunki on osoittanut vaalimainoksille paikat ja kansalaiset ovat itse äänestäneet Haaviston toiselle kierrokselle. Meillä on oikeus näkyä näissä paikoissa, Sivula sanoo.

Ylivieskan lisäksi Haaviston vaalimainoksia on revitty alas telineiltään Alavieskassa, Reisjärvellä, Piippolassa, Rantsilassa, Kalajoella ja Oulaisissa.

Vihreiden Oulun piirin toiminnanjohtaja Marjo Tapaninen kertoo, että vaalijulisteita on tuhottu myös Oulun alueella Jäälissä ja Kaukovainiolla.