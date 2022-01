Savu hiihdon olympiavalintojen yllä ehti hälvetä juuri sopivasti jääkiekkojoukkueiden julkistuksen alta. Jukka Jalosen ja Pasi Mustosen ryhmissä ei ole valtavia yllätyksiä, mutta sopivasti mielenkiintoa.

Kärppäpelaajista kutsun saivat, ainoina kotimaan Liigan pelaajina, puolustaja Atte Ohtamaa ja hyökkääjä Saku Mäenalanen. Ohtamaa oli mukana jo neljä vuotta sitten Pyeongchangissa ja on ollut vakiokasvo useissa MM-turnauksissa. Kärppäkapteeni on Jalosen luottomies ja on suuressa vastuussa Leijonien takalinjoilla.