Mitä syntyy, kun psykologi tarttuu runonparteen? Radio Kalevan Karjasillan sarastus sai vieraakseen runoilijan ja sanoilla leikittelevän Jere Vartiaisen. Omissa sosiaalisen median kanavissaan Vartiainen on julkaissut muun muassa peilirunoutta. Siitä mitä on peilirunous, voit ottaa selvää kuuntelemalla Vartiaisen haastattelun. Toimittaja on Tuukka Myllymäki.

