Topi Kilpinen sai oman Emma-pystinsä vuoden alussa pehmoainon menestyksen myötä. Kuva: Mauri Ratilainen

Ensimmäinen vuosi kului aamusta iltaan töitä tehden, joka päivä. Nyt oululaislähtöinen musiikkituottaja Topi Kilpinen, 28, malttaa sentään levätä viikonloput.

Syksyllä tulee kuluneeksi jo kuusi vuotta siitä, kun hän aloitti työskentelyn helsinkiläisellä Isolla Musicilla. Alalla on kova kilpailu, mutta nuorella tuottajalla on kysyntää. Hän on ollut tuottamassa muun muassa oululaislähtöistä poptähteä Aino Morkoa, artistinimeltään pehmoainoa, Bessiä ja Antti Tuiskua.