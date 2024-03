Helsinki

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen esittää, ettei poliittisista lakoista kerrottaisi jatkossa työnantajille etukäteen. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, että ammattiliittojen ei olisi jatkossa syytä ilmoittaa etukäteen poliittisista lakoista työnantajille.

Niemisen kannanoton taustalla on Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n lakkoilmoituksen nopea vuotaminen kokoomuksen kansaedustajalle Tere Sammallahdelle keskiviikkona.

Sammallahti julkaisi viestipalvelu X:ssä kuvan lakkoilmoituksesta aamukymmeneltä vain muutamia minuutteja sen jälkeen, kun ammattiliittojen tiedotustilaisuus ensi viikon poliittisista lakoista oli alkanut.

Helsingin Sanomien (HS) lauantaina julkaistun jutun mukaan AKT:n lakkoilmoitus olisi annettu Satamaoperaattoreille keskiviikkona puoli kymmeneltä aamulla. Näin ollen kansanedustaja Sammallahti olisi saanut ilmoituksen nähtävilleen reilun puolen tunnin sisällä siitä, kun ilmoitus oli annettu työnantajaliitolle.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko syyttää HS:n jutussa vuodosta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta.

– Tuskin se paperi nyt Satamaoperaattorien kolmen hengen toimistolta on kokoomukselle mennyt. Eli kyllä tässä taustalla on EK, jonka jäsen Satamaoperaattorit on, Kokko sanoo lehden mukaan.

– Tämä on osoitus EK:n ja kokoomuksen likeisistä väleistä ja siitä, että ainakin edustaja Sammallahti ottaa ohjeensa suoraan EK:lta.

"Kulttuuri on ollut tähän asti kohteliasta"

PAUn puheenjohtaja Nieminen kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä lauantaina sanomalla, että jatkossa työnantajaliitot voivat lukea ilmoitukset mediasta ja saada viralliset ilmoitukset myöhemmin.

Nieminen selventää STT:lle, että kyseessä on hänen henkilökohtainen reaktionsa eikä esimerkiksi PAUn virallinen linjaus.

– Ei tällaisesta muutoksesta ole keskusteltu. Tämä oli puhtaasti minun reaktioni siihen, miten työnantaja toimii, Nieminen kertoo.

Lain mukaan poliittisia lakkoja ei koske sama kahden viikon ennakkoilmoitusvelvollisuus kuin työehtoja koskevia lakkoja. Ammattiliitoilla on kuitenkin ollut vakiintunut tapa ilmoittaa työnantajapuolelle myös poliittisista lakoista hyvissä ajoin.

– Tuoreimmallakin lakkokierroksella kaikki ammattiliitot tekivät ilmoitukset ajoissa. Lakoista kerrottiin kohteliaasti työnantajalle ennen kuin tieto kerrottiin mediassa, Nieminen sanoo.

– Jos työnantajan vastaus tähän sitten on, että EK vuotaa tiedot lakoista ennen kuin liitot itse tulevat niillä ulos, ei kai ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia samalla tavalla yhtä epäkohteliaasti takaisin.

Niemisen mukaan työmarkkinaosapuolten välinen toimintakulttuuri on selvästi muuttumassa.

Hän ei omien sanojensa mukaan muista uraltaan ainoatakaan toista tapausta, jossa lakkoilmoitus olisi vuodettu työnantajaleiristä eteenpäin ennen kuin ammattiliitot ovat kertoneet lakoista julkisuudessa.

– Siinä mielessä toimintakulttuuri on ollut tähän asti kohteliasta puolin ja toisin. Selkeästi se on nyt muuttumassa, Nieminen sanoo.

Lakkoilmoitusten panttaamisella työnantajilta tosin olisi lähinnä symbolista merkitystä, jos ammattiliitot kertoisivat poliittisista lakoista joka tapauksessa etukäteen mediassa kuten tähänkin asti.

Nieminen kuitenkin uskoo, että "huuto ja itku" olisi "älytöntä", jos ammattiliitot toimisivat näin.

– Siinä mielessä koen, että tässä AKT:n vuototapauksessa ei ole noudatettu niitä pelisääntöjä, joihin olemme aiemmin tottuneet.

Ei varmaa tietoa vuodon alkuperästä

Sekä EK että Sammallahti ovat HS:n mukaan kiistäneet, että tieto lakkoilmoituksesta olisi vuotanut hallituspuolueen kansanedustajalle työnantajan leiristä.

Sammallahti ei kuitenkaan HS:n jutussa kerro, mistä tieto oli peräisin, jos se ei tullut EK:lta. Hän tosin vihjaa, että vuotaja olisi AKT:n sisällä.

– Ismolle sellaisia terveisiä, että heidän omissa riveissään on tyytymättömyyttä lakkopäätökseen, Sammallahti sanoo HS:n jutussa.

PAUn Nieminen sen sijaan pitää "itsestään selvänä", että vuodon takana on työnantajapuoli. Hän viittaa siihen, että EK ja kokoomus ovat kulkeneet ulostuloineen käsi kädessä syksystä saakka, kun ammattiliittojen poliittiset työtaistelut alkoivat.

– Pakko Sammallahden on varmaan esiintyä niin, että tieto olisi tullut hänelle jostain muualta. Toki hänellä lienee mahdollisuudet todistaa asia, jos se näin on, Nieminen sanoo.

– Kunnes hän pystyy toisin näyttämään, pidän itsestään selvänä, että tieto on tullut työnantajapuolelta. EK ja kokoomus ovat koko ajan esiintyneet samoilla sanoilla näissä lakkoasioissa. Yhteys siellä on varsin suora.