Myrskyn kaatamia puita korjataan Koillismaalla vielä pitkään. Kuva: Torsti Vuorma

Miltä tilanne näyttää nyt, Metsäkeskuksen metsäneuvoja Markku Paloniemi Taivalkoskelta?

– Lauantaina ja pyhänä ajelin alueita, hurjat tuhot on. Satoja tuhansia motteja (kuutiometrejä) on puuta kaatunut ja ihan sileäksi on paikoin mennyt. Tuhoja on laajalla alueella ja Taivalkoski on pahin. Kylälläkin ja Taivalvaaralla on pahat tuhot. Puhuri alkoi Oulusta ja eteni Kuusamon etelä- ja itäosiin. Vieläkin on sähköt poikki osalta alueista.

– Hetikään kaikki eivät ole käyneet vielä metsäänsä tarkistamassa. Yksityisten omistajien omistaman metsän pinta-alasta puolella omistaja asuu muualla. On myös paikallisia, kuten vanhoja ihmisiä, jotka eivät ole tarkastaneet tilannetta. Tuho on vielä iso arvio.