Kun Taliban voimainsa tunnossa tuhosi Afganistanissa kaksi toistatuhatta vuotta vanhaa Buddha-patsasta, oli reaktio ympäri maailman asiaankuuluvan pöyristynyt. Miten kukaan voi hävittää yhteistä historiaa näin piittaamattomasti, oman ahdasmielisen ideologiansa "oikeuttamana"?

No, siitä on jo parikymmentä vuotta, ja sinä aikana koko maailma on ehtinyt mennä hurlumhei. Nyt ympäri länsimaita, etupäässä englantia puhuvassa maailmassa, kaadetaan patsaita samanlaisen ideologisen kiihkon vallassa.