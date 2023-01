Kun Seija Kadenius jäi eläkkeelle, hän päätti etsiä itselleen sopivat terveelliset elämäntavat.

Hän opiskeli paljon ravinnon ja liikunnan hyvistä vaikutuksista. Hän kävi kursseilla ja kokeili erilaisia vaihtoehtoja. Hänelle selvisi, että pätkäpaasto voisi korjata unta.

Tutkimuksissa puhutaan aikaikkunasyömisestä tai aikarajoitteisesta syömisestä. Tällä hetkellä eniten käytetty ja tutkittu on 16:8-malli, jossa ateriat syödään 8 tunnin aikana ja 16 tuntia ollaan syömättä.

Toinen vaihtoehto on 5:2-malli, jossa syödään normaalisti viitenä päivää viikossa ja kahtena päivänä vain niukasti.

Kadenius on ollut ikänsä huono nukkuja. Hän arvelee, että syytä on ollut niin perimässä, perfektionistisessa luonteessa kuin stressaavissa töissäkin.

Kadenius ei usko kuureihin, mutta päätti antaa pätkäpaastolle mahdollisuuden. Ajatus hyvistä yöunista oli liian hyvä jäädäkseen kokeilematta.

Nyt Kadenius on noudattanut pätkäpaastoa jo kahden vuoden ajan, ja uni on ollut parempaa.

– Kun on vuosia ja vuosia ollut huono nukkuja, on mahtavaa herätä aamuisin hyvin nukkuneena.

– Pätkäpaasto jäi pysyväksi elintavaksi. Se on tuonut niin paljon hyvää, että en aio siitä luopua.

Hyödyt ja haitat yksilöllisiä

– Tutkimusnäyttö hyödyistä on selkeää. Pätkäpaaston hyödyt ja haitat ovat kuitenkin kovin yksilöllisiä, sanoo Suomen Painoklinikan ylilääkäri André Heikius.

Heikius kertoo, että 5:2-paastolla on enää vähän käyttäjiä verrattuna huippuvuosiin. 16:8 on korvannut sen.

Ylilääkäri André Heikius on seurannut pätkäpaaston vaikutuksia niin potilastyössä kuin tutkimuksista. Viitteitä positiivisista tuloksista on jo paljon. Kuva: Maria Grönroos

Heikius voi suositella pätkäpaastoa henkilöille, joilla on painonhallinnallinen tavoite tai jotka saattaisivat saada apua tulehduksen lievenemisestä ja muista pätkäpaaston terveyshyödyistä.

Fyysistä työtä tekevien tai alkuillasta harjoittelevien kuntoilijoiden ja urheilijoiden parhaan paastoajan löytäminen voi vaatia pohdintaa, sillä syöminen urheilun jälkeen on tarpeen palautumiselle.

– Voi olla hyvä ajatus jutella ravitsemusterapeutin kanssa, jotta omat ravintotarpeet täyttyvät. Kannattaa myös kuulostella omaa vointiaan, saako riittävästi energiaa. Sitä kannattaa seurata mittausten avulla, jotta ei tule liioiteltua energiansaannin suhteen.

Ihmiskokeet vielä alkuvaiheessa

Eläimillä paastoa on tutkittu jo paljon. Niillä syömisen rajoittaminen lievittää matala-asteisia tulehdustiloja. Tulehdukseen liittyy usein ylipaino.

Eläinkokeissa on löytynyt tuloksia, joiden mukaan pätkäpaasto olisi hyödyllinen sydämen terveydelle, sokeriaineenvaihdunnan parantumiselle ja painonhallinnalle.

Heikius arvioi, että maailmassa on meneillään noin 50 tutkimusta, joissa tutkitaan pätkäpaaston vaikutusta ihmisiin. Ihmiskokeiden osalta ollaan sen verran alkuvaiheessa, että hän on hieman varovainen sanomaan mitään varmaa vaikutuksista. Viitteitä on siitä, että pätkäpaasto olisi monin tavoin hyödyllinen.

Kun aihetta tutkitaan ihmisillä, joukossa on usein mukana sekä aikaisia että myöhäisiä syöjiä. Aikaisen syöjän syömisaikaikkuna on esimerkiksi kello 9–17 ja myöhäisen syöjän kello 13-–21.

Heikius on huomannut potilastyössä, että tulehdustilojen lievenemisen lisäksi paastoajien verensokeri pysyy tasaisempana. Lisäksi tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että aikaiset syöjät nukkuvat aiempaa paremmin, kun elimistöllä ei ole ruokaa työstettävänä vaan se on selkeästi levossa.

Muutenkin eniten terveyshyötyjä kokee aikaisten syöjien ryhmä. Sydänsairauksien riskitekijät ovat heillä pienempiä ja rasva-arvot hieman parempia kuin iltasyöjillä. Iltasyöjienkin tulokset ovat olleet selkeästi parempia kuin verrokkiryhmän, joka ei ole muuttanut elintapojaan.

Pätkäpaasto yksin ei riitä

Seija Kadenius on aikainen syöjä. Hänen miehensä syö samassa rytmissä.

Pariskunta syö runsaan aamiaisen kello 9–10, ja Seija Kadenius aloittaa paaston iltaviiden ja -kuuden välillä. Puoliso syö vielä iltasella jotain kevyttä.

Seija Kadeniuksen aamiainen on värikäs ja terveellinen. Kuva: Seija Kadenius

Kadenius korostaa, että pätkäpaasto ei yksin ole oikotie onneen. Se vaatii kaverikseen monipuolisen ravinnon ja riittävän liikunnan, jotta kokonaisuus on toimiva.

Molempien veriarvot ovat parantuneet parin vuoden aikana, samoin vyötärönympäryksen ja painoindeksin lukemat.

– Ne ovat tulleet oikeastaan siinä sivussa. Nyt tuntuu, että elämän palaset ovat kohdallaan.

– En ole eläissäni ollut näin hyvässä kunnossa. Arvioisin, että kuntoni on 30–40-vuotiaan tasolla. Lääkärikin sanoi samaa, torniolainen Kadenius kertoo.

Melko helppo dieetti

Pätkäpaaston yksi suurimmista eduista on, että se on suhteellisen helppo dieetti.

– Nykymaailmassa emme tunnista kehojemme signaaleja. Nukumme vähemmän ja olemme kiireisiä. Silloin arjessa yksi suuri etu on, että ei tarvitse olla jatkuvasti päättämässä, voiko syödä sitä ja tätä, Heikius sanoo.

Pätkäpaasto eroaa virallisista terveyssuosituksista. Alkuiltapäivästä syömisen aloittava käytännössä jättää aamiaisen väliin ja aloittaa päivänsä suoraan lounaalla tai yleensäkin syö yhden tukevan lämpimän aterian päivässä.

Meille on mantran tavoin opetettu, että aamiainen on päivän tärkein ateria ja aterioita ei saa jättää välistä. Heikiuksen mielestä virallisten suositusten huono puoli on tietty jäykkyys.

Heikius näkee, että yksi suuri ongelma tämän hetken ruokakulttuurissa on jatkuva välipalojen syönti. Pätkäpaasto osaltaan pakottaa syömään kunnolla edes kerran päivässä.

Suoliston mikrobisto voi paremmin

Heikiuksen mukaan vaikuttaa siltä, että kehon saama lepo paaston aikana on hyväksi. On tutkimusviitteitä siitä, että suoliston mikrobisto voi paremmin, kun syömisaikaa rajoitetaan.

Puhutaan myös autofagosytoosista eli autofagiasta. Se on tila, jossa keho hankkiutuu eroon kuolleista soluista ja tuottaa uusia niiden tilalle.

Ruuansulatus on kehon tärkeimpiä tehtäviä, ja se ajaa muun edelle. Jos elimistöllä on jatkuva ruuansulatus meneillään, sen on hankala löytää aikaa kiireettömien asioiden tekemiseen.

Pätkäpaasto on tuonut niin paljon hyvinvointia Seija Kadeniuksen elämään, että se on jäänyt pysyväksi elämäntavaksi. Kuva: Nina Susi

Ateriarytmillä voi tukea muuta vuorokausirytmiä. Syöminen ylläpitää vireystilaa, ja syömättömyys antaa keholle signaalin, että on aika levätä.

Samasta syystä univelkaiselle ihmiselle maistuu energiapitoinen syötävä: keho koettaa pitää yllä vireystilaa energiansaannin avulla.

Syömisen sosiaalisuus voi kärsiä

Pätkäpaastosta kiinnostuneille Heikius sanoo, että ruokarytmi on hyvä katsoa omien elintapojen mukaan. Hän tapaa puhua pätkäpaaston harjoittelusta: aikataulun ei tarvitse olla ehdoton, vaan vaativuustasoa nostetaan vähitellen.

Loma-aika on hyvä hetki aloittaa, koska silloin on yleensä mahdollisuus vaikuttaa enemmän omiin aikatauluihin ja olo on levänneempi. Muutoksen voi tehdä pehmeänä laskuna niin, että paastoaa ensin rytmissä 14:10 ja 15:9 ennen kuin siirtyy 16:8-malliin.

– Vaikka pätkäpaasto ei onnistuisi, se ei tarkoita, että ihminen olisi huono tai hänen kehonsa toiminnassa olisi jotain vikaa, sillä yksilölliset erot ovat suuria, Heikius painottaa.

Joillekuille sopii tasaisempi ateriarytmi. Ihmisellä voi olla liian vähän kylläisyyshormonia, jolloin hänelle tulee paaston aikana kiljuva nälkä. Siihen auttaa paremmin lääkehoitona annettu kylläisyyshormoni, jota käytetään lihavuuden hoidossa.

Paasto itsessään voi aiheuttaa osalle päänsärkyä tai heikkovointisuutta.

Suurin este pätkäpaastolle on Heikiuksen kokemuksen mukaan se, että syöminen on sosiaalinen tapahtuma. Kun muut syövät, on vaikea istua seurassa ja vain katsoa muiden syömistä.

Moni kertoo joutuneensa luopumaan joko työkavereiden kanssa nautituista kahvitteluista tai perheen kanssa aterioinnista, sillä aikaikkuna ei riitä kattamaan molempia. Paasto on loppunut, kun sosiaalinen hinta on käynyt liian korkeaksi.

Vatsaa piti opettaa

Seija Kadenius ei löydä huonoa sanottavaa paastosta. Sen hän toki myöntää, että vatsaa piti opettaa.

– Alussa oli iltaisin kauhea nälkä. Olen sellainen sinnikäs, että jos jotain päätän, pidän sen. Muutamassa viikossa nälkä alkoi hiljentyä.

– Nytkin illalla käy toisinaan mielessä, että voisi panna suuhunsa jotain. Niin paljon ei kuitenkaan tee mieli, että todella söisin mitään.

Seija Kadenius kokee olevansa elämänsä kunnossa. Pätkäpaaston noudattamisen lisäksi hän liikkuu ja syö monipuolisesti. Kuva: Nina Susi

Mikä? Pätkäpaasto Pätkäpaasto (intermittent fasting) on kansanomainen ilmaus aikarajoitetulle syömiselle (time-restricted eating). Tutkimukset ihmisillä ovat vasta alkutaipaleella, mutta alustavasti hyödyiksi voidaan jo nyt sanoa matala-asteisen tulehduksen lieveneminen, parempi sokeritasapaino ja suoliston bakteerikannan parempi vointi. Joillakuilla paasto auttaa myös parantamaan unta. Se auttaa myös painonhallintaan. Levon aikana keho pääsee korjaamaan itseään ja uusimaan solujaan. Paasto tehostaa tätä, sillä elimistöllä ei ole levon aikana ruuansulatustehtäviä. Pätkäpaasto ei sovi 1-tyypin diabeetikoille, raskaana oleville ja imettäville tai niille, joilla on syömishäiriötaustaa tai elämässä henkisesti raskas tilanne.