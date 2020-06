Pateniemenrannan ulkokuntoilupuisto on valmistunut, tiedottaa Oulun kaupunki.

Puisto sijaitsee Pateniemen rantareitin varrella Pateniemen rantapuistossa. Puistoon pääsee parhaiten kävellen tai pyörällä.

Kuntoilupuistossa on kaksi osuutta: ratamallinen osuus sekä perinteistä kuntosaliharjoittelua mukaileva osuus. Ratamallisessa osuudessa tehtävinä on muun muassa laatikkohyppelyä, seinän ylitystä ja verkon alla ryömimistä. Kuntosalityyppisellä osuudella on muun muassa vatsa- ja selkälihasharjoitteluun soveltuvia laitteita, tiedotteessa kerrotaan.

Kuntoilupaikan suunnittelu ja rakentaminen on tehty AALTO Construction Oy:n aloitteesta ja kustannuksin. Kuntoilupuisto on kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä.

Suunnittelun ohjauksessa ja rakennuttamisessa on ollut mukana Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalvelut. Ohjauksessa on ollut mukana myös Oulun kaupungin liikuntapalvelut. Kuntoilupuiston rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2019.

Kaikki kaupungin ylläpitämät ulkokuntoilupuistot löytyvät liikuntapalveluiden nettisivuilta.