Pateniemen urheilukeskuksen keskellä on kerrostaloyksiön kokoinen kontti. Mitään mysteerihuonetta sen sisällä ei ole, mutta sen verran tehokas laitteisto, että yksi kylmäkontti olikin yhtäkkiä ydinroolissa, kun kaupunki kartoitti urheilukeskuksen laajentamista.

Pateniemen urheilukeskuksen tekojään pinta-ala on talvella 2024 yli tuplasti nykyistä suurempi. 4 400 neliömetrin luistelualue kasvaa 9 400 neliömetriin.

– Huomasimme, että tekojään olennaisena osana tulleesta kylmäkontista pystytään irrottamaan tehoja huomattavasti enemmän kuin mitä tällä hetkellä tarvitaan. Kontissa on resurssia ja kapasiteettia. Aloimme heti miettiä, että se pitäisi hyödyntää täydessä mittakaavassa. Kallis investointi täytyy saada täyteen käyttöön, Oulun kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival pohjustaa.

Tehoille on aitoa kysyntää, sillä 2020 valmistunut Pateniemen tekojää on ollut todella suosittu. Luistelijoita on riittänyt ruuhkaksi asti, mikä on puolestaan poikinut myös negatiivista palautetta.

– Oli lopulta helppo ratkaisu, että päädyimme lisäämään luisteltavaa pinta-alaa.