Pateniemen Honkapirtin sulkeminen on herättänyt hämmennystä muun muassa yhteisöissä, jotka sitä käyttävät. Oulun kaupungin nettisivuille ilmestyi viime viikon maanantaina ytimekäs tiedote, jonka mukaan Oulun tilapalvelut on päättänyt ottaa honkapirtin toistaiseksi pois käytöstä kiinteistön kunnon takia. Kaikki vuoro- ja tilavaraukset perutaan tältä syksyltä sekä ensi keväältä, eikä uusia varauksia oteta vastaan. Kellarikerros on aiemmin jo otettu pois käytöstä.

Oulun tilapalvelut -liikelaitoksen johtaja Johan Alatalo kertoo, että Honkapirtin kellarista on löydetty kuntotutkimuksen perusteella mikrobivaurio, josta aiheutuu sisäilmaongelmia koko taloon, myös ylempiin kerroksiin.