Uudistunut passi ja henkilökortti. Kuva: Poliisin kuvapankki

Passien ja henkilökorttien ulkoasu ja ominaisuudet uudistuvat maaliskuussa.

Oleskelulupakorttiin ja oleskelukorttiin tulee myös pieniä teknisiä päivityksiä. Lisäksi lupa-asiakirjojen toimitusprosessi uudistuu osittain.

Passien ja henkilökorttien uusi visuaalinen teema on Saaristomeri. Luonto-teema esiintyy lupa-asiakirjojen kuvituksessa ja turvatekijöissä.

Passien kansi on ulkoasultaan entistä minimalistisempi ja väliaikaisten passien kansi on jatkossa oranssin värinen. Henkilökortissa näkyvin muutos on kasvokuvan isompi koko.

Uutena ominaisuutena sekä passeissa että henkilökorteissa tulee olemaan koneellista lukua helpottava 2D-viivakoodi. Näin ollen henkilökorteissa tähän saakka ollut 1D-viivakoodi jää pois.

Kuva uudistuneen passin aukeamalta. Kuva: Poliisin kuvapankki

Uusia asiakirjoja aletaan myöntää 13. maaliskuuta alkaen. Uudistus ei vaikuta vanhojen asiakirjojen voimassaoloon tai käyttöön.

Express-toimitukset myös Ouluun

Poliisihallitus solmi tammikuussa Thales DIS Finland Oy:n kanssa sopimuksen asiakirjojen toimittamisesta sekä näihin liittyvistä palveluista. Hankinnan taustalla on vanhan sopimuskauden päättyminen, uusi sopimus on voimassa viisi vuotta.

Lupa-asiakirjojen jakelijana aloittaa uusi toimija Schenker Oy, joka toimii Thalesin alihankkijana.

Tämän myötä express-toimitukset laajenevat pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Uusia toimituspaikkoja ovat Lahti, Kouvola, Turku, Tampere, Kuopio, Vaasa, Oulu ja Rovaniemi.

Lisäksi pika- ja express-lähetykset laajenevat passien myös henkilökortteihin. Poliisin sivuilla kerrotaan, että pikalähetyksellä asiakirja on perillä 2–4 arkipäivässä, express-lähetykset lupaavat toimittaa ne puolestaan 0–1 arkipäivässä.

Uusia passeja ja henkilökortteja esittelevä video on katsottavissa poliisin Youtube-kanavalla tästä linkistä.