Menneen ajan estetiikka viehättää sarjakuvataiteilija Aapo Kukkoa. Hän nauttii etenkin vanhoista mustavalkoelokuvista. Kuva: Tiina Wallin

Työpöydällä on kahden keskeneräisen sarjakuvan sivuja ja tuolilla paksu paperipumaska. Sarjakuvataiteilija Aapo Kukolla on usein monta rautaa tulessa – niin nytkin. Mitä useampi projekti, sitä parempi, hän sanoo.

Tuolin paperipinkka on valmis kuvitus Tapani Baggen Marius-dekkariin, joka julkaistaan ensi syksynä Helsingin sarjakuvapäivillä. Valmisteilla on myös Vilho Lammen elämästä kertova sarjakuva, jota Kukko tekee yhdessä sarjakuvataiteilijoiden Tessa Astren ja Niko-Petteri Nivan kanssa. Valmista pitäisi olla loppukesään mennessä. Lisäksi tekeillä on kauhuaiheinen kuvitus Avi Heikkisen käsikirjoitukseen.