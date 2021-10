Oululaisen Salon Saran toimitusjohtajalla Sara Kankaalalla on työpaikkailmoitukset ensi vuoden kesätöistä jo vetämässä, koska päteviä tekijöitä on vaikea löytää. Parturi-kampaamo hakee työntekijöitä myös kansainvälisen haun kautta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oululainen parturi-kampaamoasiakas kuuli kampaajaltaan, että pätevistä alan ammattilaisista olisi pulaa. Syyksi tämä mainitsi ammatillisen koulutuksen uudistuksen, jonka seurauksena ammattiin valmistuneiden tiedot ja taidot eivät olisi riittävät.

Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Marja Pahkala, onko alalla työvoimapula?

– Kyllä se pitää paikkansa. Avoimena oleviin työpaikkoihin on vaikea löytää pätevää henkilökuntaa. Yksi syy on se, että kun kyseessä on matalapalkka-ala, alalle valmistuvat nuoret saattavat työskennellä jonkun vuoden, mutta kun he huomaavat, että palkka ei ihan hirveästi uran aikana nouse, he siirtyvät yrittäjiksi. Toki on myös paljon sellaisia paikkakuntia, joissa työpaikkoja ei ole saatavilla ja voidaan puhua pakkoyrittäjyydestä.