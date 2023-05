Oululaisen pörssiyhtiö Partneran toimitusjohtajana vuodesta 2017 alkaen toiminut Jari Pirkola jättää tehtävänsä tänään 17. toukokuuta.

Partneran hallitus on nimittänyt yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Peter Vapaamiehen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Pirinen kiittää Jari Pirkolaa hänen panoksestaan Partneran toimitusjohtajana. Pirinen sanoo Partneran keskittyvän nyt jatkuvien liiketoimintojen kehittämiseen ja strategian päivittämiseen.

– Nyt on hyvä hakea uutta näkemystä. Kesän aikana täsmennämme strategiaa, mikäli siihen on tarvetta, Pirinen toteaa Kalevalle.

Pirkolan tilalle valittu Vapaamies on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA. Hän on työskennellyt muun muassa yrityssaneeraajana Yhdysvalloissa ja hänellä on kokemusta strategisista ja operatiivisista uudelleenjärjestelyistä eri toimialoilta.