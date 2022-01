Tämä Tuomo Oikaraisen kuvaama tilanne sattui Riisitunturin tiellä loppiaisena. Vastaavat tilanteet ovat Riisitunturin lähellä asuvalle Oikaraiselle tuttuja. – Olen käynyt hinaamassa monta autoa penkasta pois. Varmaan moni muukin on käynyt hinaamassa heitä pois. Vika on auton kuljettajissa, Oikarainen toteaa. Kuva: Tuomo Oikarainen

Viime viikkojen aikana parikymmentä autoa on päätynyt penkkaan Riisitunturille johtavalla tiellä. Asian on huomannut suunnittelija Pekka Veteläinen Metsähallitukselta.

– Tiellä on näkynyt nyt parin, kolmen viikon aikana sitä, että on ajettu liian reunaan, auto on istahtanut reunaan ja jäänyt kiinni, Veteläinen kertoo.