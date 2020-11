Pariisin Tasavallan aukiolla mellakoitiin viime tiistaina sen jälkeen, kun poliisit olivat väkivalloin hajottaneet maahanmuuttajien telttaleirin kaupungin keskustassa. Kuva: Julien de Rosa

Ranskan viranomaiset tutkivat syytöksiä, joiden mukaan poliisit hyökkäsivät mustan musiikkituottajan kimppuun ja solvasivat tätä rasistisesti. Hakkaamisesta levisi internetiin video.

Asiasta kertovat muun muassa Reuters, AFP ja Guardian-lehti.

Tapauksesta tallentui valvontakamera- ja kännykkäkuvaa ja aihe oli pääuutinen Ranskan tv-kanavilla.

France 2 -kanavan haastattelussa sisäministeri Gerald Darman sanoi, että hakkaamiseen osallistuneet poliisit joutuvat vastaamaan teoistaan, mikäli väärinkäytöksiä todetaan tapahtuneen.

– Kun ihmiset ylittävät rajan, heidän täytyy luovuttaa univormunsa tasavallalle, heitä pitää sanktioida ja oikeusjärjestelmän on rankaistava heitä, Darman sanoi Reutersin mukaan.

Hän on kehottanut Pariisin poliisipäällikköä vapauttamaan epäillyt poliisit virasta.

Pariisin pormestari Anne Hidalgo kirjoitti Twitterissä olevansa "syvästi järkyttynyt tästä sietämättömästä teosta. Näistä poikkeuksellisen vakavista faktoista on vedettävä kaikki johtopäätökset. Lain noudattamisesta ei keskustella. Kaikki tuki Michelille".

Jo kolmas tapaus tällä viikolla

Kyseessä on jo kolmas kerta tällä viikolla, kun Ranskan poliisin väkivaltaisista toimista on käynnistetty tutkimus.

Hakkaamisen uhri, joka esittäytyi vain etunimellään Michel, kertoi toimittajille torstaina, että poliisit hyökkäsivät hänen kimppuunsa hänen studionsa luona Pariisin 17. kaupunginosassa lauantaina 21. marraskuuta.

Hän kertoi kävelleensä paikalla ilman kasvomaskia. Ranskassa vaaditaan ulkona liikkuvilta tällä hetkellä maskin pitämistä covid-19-pandemian vuoksi. Nähtyään poliisiauton hän meni musiikkistudioonsa välttääkseen sakot.

Poliisit seurasivat häntä kuitenkin studioon ja alkoivat hakata ja potkia häntä sekä nimitellä häntä rasistisesti.

– Olin onnekas, että toisin kuin muilla ihmisillä, minulla oli video, joka suojelee minua, Michel kertoi toimittajille.

Hän oli huutanut apua, minkä jälkeen muut ihmiset rakennuksessa tulivat auttamaan häntä ja he saivat työnnettyä poliisit pois studiosta. Michelin päästä vuoti verta.

Videolla näkyy, miten Michel kamppailee kolmen poliisin kanssa. Yhdellä on univormu, kaksi on siviilipukuisia. Michel kertoo taistelleensa heitä vastaan, koska hän ei ollut varma, olivatko he poliiseja.

Seuraavaksi poliisit rikkoivat studion ikkunan ja heittivät sisään kyynelkaasukanisterin. Lisävoimia pyydettyään poliisit osoittivat sisällä olleita aseilla ja saivat nämä tulemaan ulos.

– Pelkäsin. Luulin viimeisen päiväni koittaneen... toistin, että 'en ole tehnyt mitään' ja he huusivat minulle että mene maahan, Michel sanoi Guardianin mukaan.

Poliisit jatkoivat ulkona hänen ja muiden hakkaamista. Tilanne videolla kesti kaikkiaan 12 minuuttia.

– Sitten joku huusi 'kamera, kamera'. Joku kuvasi ikkunasta. Heti kun poliisit kuulivat tämän, he lakkasivat hakkaamasta meitä, sanoi eräs uhreista.

Kritiikkiä uudesta lakiehdotuksesta

Pariisin poliisi on kovan kritiikin kohteena jo ennestään siksi, että sosiaalisessa mediassa on levitetty videoita, joilla poliisi lyö mielenosoittajia hajottaessaan maanantai-iltana Pariisin keskustassa ollutta maahanmuuttajien telttaleiriä. Asiasta on käynnistetty virallinen tutkimus.

Pariisin yleinen syyttäjä on käynnistänyt myös toisen tutkimuksen maanantai-illan protesteihin liittyen. Journalisti Rémy Buisine syyttää poliisin hyökänneen hänen kimppuunsa useita kertoja kun hän oli raportoimassa mielenosoituksesta.

Maan hallitus yrittää saada hyväksytyksi lain, joka kriminalisoisi poliiseista otettujen kuvien levittämisen tietyissä yhteyksissä.

Journalistijärjestöjen ja opposition poliitikkojen kritiikin jälkeen pääministerin toimisto ilmoitti torstaina, että lakiehdotusta muuttamaan perustetaan komissio. Kriitikkojen mukaan nykyinen lakiesitys on liian tulkinnanvarainen ja se rajoittaisi lehdistön vapautta.