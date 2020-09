Oulujoen runsastunut lohennousu on lisännyt koronan ohella kiinnostusta kalastukseen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Miten kala on liikkunut Merikosken kalatiellä, laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen Oulun Energiasta?

– Aika poikkeuksellinen on lohien nousu ollut. Sunnuntaihin mennessä on noussut 3 325 lohta ja lähes 200 taimenta, kun parhaimpina vuosina 2018–19 nousi vajaat 1 700 lohta vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2017 nousi Oulujokeen hieman yli 200 lohta.

– Erilaista aikaisempiin vuosiin verrattuna on se, että lohia on alkanut nousta mittavasti jo heinäkuussa, kun nousu on ajoittunut elo-, syys- ja lokakuulle. Nyt lähes 1 000 lohta nousi jo heinäkuussa.