Syksyisessä Oulun Nallikarissa viihtyneet Riitta Havukainen ja Fran Perea näyttelevät Hilkkaa ja Andrésia myös Paratiisi-rikossarjan toisella kaudella. Kuva: Anssi Juntto

Oululainen rikostutkija Hilkka Mäntymäki seisoskelee mietteliäänä Nallikarin rantakivetyksellä ja pyörittelee käsissään pieniä kiviä. Vieressä kivillä leipiä mereen heittelee hänen espanjalainen kollegansa Andrés Villanueva, joka on tullut työasioissa Suomeen.

Jälleennäkeminen on lämmin mutta molemmin puolin pidättyväinen. Hilkan sisällä myllertää. Aikoinaan Espanjassa lämmennyt suhde on jäänyt avoimeksi, ja välissä on ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Onko heidän välillään enää tunteita? Voiko Espanjassa alkanut jatkua? Ovatko he ystäviä vai enemmän?