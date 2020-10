Parasta olisi turvallinen koti – korona-ajasta lapsille koituva lasku on vielä näkemättä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tilannetta pidetään Oulussa haasteellisena. Perheiden ongelmissa raskas lasku lankeaa lapsille. Kuva: Susanna Tikka

Lastensuojelussa ollaan huolestuttavassa tilanteessa aina, kun työntekijöiden työtaakka kasvaa. Oulussa lastensuojelun työntekijät pystyvät vielä hoitamaan heille kuuluvat lain edellyttämät tehtävät (Kaleva 4.10.). Tilanteesta kertoo kuitenkin paljon se, että Oulussa lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on vastuullaan enemmän lapsia tai nuoria kuin muissa suurissa kaupungeissa Vantaata lukuun ottamatta. Vaativa työ kuormittaa ja johtaa herkästi henkilöstön vaihtuvuuteen.

Pitemmän päälle parasta olisi, että sosiaalityöntekijät ehtisivät tehdä varhaiseen puuttumiseen perustuvaa työtä lasten ja perheiden parissa eivätkä vain keskittyä päälle kaatuviin ongelmiin. Tilanteesta kärsivät niin auttajat kuin autettavat. Ennaltaehkäisevän perhetyön merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelusta kertova raportti on viime vuodelta, jolloin koronaepidemiasta ei vielä ollut tietoa. Viime vuonna lastensuojeluilmoituksia tehtiin Oulussa yli 7 700 kappaletta, mikä on runsaat seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän.

Koronakevään kokemuksista taas tiedetään, että kotihälytysten määrä on kasvanut tuntuvasti. Pelättävissä onkin, että lastensuojelun osalta tilanne on yhä heikentynyt ja sosiaalipalvelujen tarve on kasvanut. Koronan jälkilaskua näiltä osin ei ole vielä nähty.

Maailmanlaajuisesti on nähty, että korona-aikana perheiden pahoinvointi ja lähisuhdeväkivalta ovat kärjistyneet. Tunnelma perheissä voi kiristyä poikkeusaikana, jos taustalla on jo valmiiksi vaikeuksia, kuten työttömyyttä, syrjäytymistä ja päihteitä. Selvää on, että eniten kärsivät lapset, jos ongelmat yltyvät niin pahoiksi, että poliisi joutuu puuttumaan kotien tilanteisiin.

Huolestuttavaa onkin, että apua tarvitsevien lasten ongelmat ovat pitkäkestoisia ja aiempaa vaativampia. Lastensuojeluilmoitusten taustalla on yleensä huoli lapsen kehitystä vaarantavista olosuhteista, lapsen omasta käyttäytymisestä tai lapsen hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä puutteista.

Vaikka lapsiperheiden palvelut ovat monipuolistuneet, ovat sijoitukseen tulevat ja sijoituksessa olevat lapset entistä huonokuntoisempia. Silloin joudutaan miettimään, mikä on lapsen kannalta paras vaihtoehto.

Ensisijaisena vaihtoehtona pidettävä perhesijoitus antaa lapsille mallia tavallisesta perhe-elämästä, tarjoaa ystävyyssuhteita ja elämässä tarvittavia taitoja. Lukemattomat sijaisperheet antavat lapsille turvaa ja hoivaa, jota ilman lapset muuten jäisivät. Valitettavaa vain, että sijaisperheistä on jatkuva pula.

Samaan aikaan on lapsia, jotka tarvitsevat ammattimaisempaa apua. Nykyinen palvelurakenne ei välttämättä tue aiempaa huonokuntoisempana sijoitukseen tulevia lapsia.

Perheiden pitäisi saada tukea varhaisessa vaiheessa, jotta lapsille voitaisiin taata turvallinen lapsuus ja nuoruus. Ennaltaehkäisevä apu maksaa mutta on sekä inhimillisempää että taloudellisesti järkevämpää kuin myöhäinen puuttuminen.