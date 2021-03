Sukupuoleen liittyvää valtaa ja hiljentämisen käytäntöjä tutkiva Saara Turusen (kuvassa) näytelmä Medusan huone sai kantaesityksensä Q-teatterissa Helsingissä 2019. Kajaanin kaupunginteatteri tarttuu Turusen näytelmään ensimmäisenä Pohjois-Suomessa. Kuva: Mauri Ratilainen

Kirjailija ja ohjaaja Saara Turunen on kansainvälistä uraa tekevä teatterintekijä ja kotimaisen draaman ykkösnimiä. Hänen näytelmiään on esitetty ympäri maailman Liettuasta Espanjaan ja Argentiinasta New Yorkiin.

Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen tarttuu näytelmään Medusan huone, joka sai parhaan kotimaisen näytelmän Lea-palkinnon 2020.