Oulu

Salla Autere on joutunut käymään sisäistä kamppailua sen puolesta, millaisia arvoja hän haluaa ajaa pappina ja kirkon työntekijänä. Päätöksellä olla julkisesti sateenkaaripappi on ollut seurauksensa.

”Haluan olla hyvä työntekijä työnantajalleni, mutta haluan pystyä myös katsomaan itseäni peilistä. Siksi olen tehnyt sen linjauksen, että näiden arvojen ajaminen on minulle tärkeämpää kuin uralla eteneminen”, hän kertoo Radio Kalevan haastattelussa.

Autereen kanssa keskustellaan myös siitä, millaista on naispappeus vuonna 2023 ja miten 40 denierin sukkahousut liittyvät siihen, mikä on hänen suosikkinsa omista tatuoinneistaan ja mikä idea on järjestää hevimessuja Tuomiokirkossa.

Toimittaja on Heli Koppelo.