Pankkien maksuliikenteessä on ollut perjantaina häiriöitä, joiden vuoksi ainakin eläkkeitä ja etuuksia on jäänyt siirtymättä ajoissa asiakkaiden tileille. Ongelmista ovat tiedottaneet muun muassa eläkeyhtiöt Keva ja Ilmarinen.

Myös Kela kertoi perjantaina, että sen maksuun panemien etuuksien siirrossa on ollut viivettä. Kelan mukaan heidän ongelmansa johtuvat pankkikonserni OP:n maksujärjestelmän häiriöistä.

OP:n viestinnästä kerrottiin STT:lle aamukymmenen jälkeen, että maksuliikennehäiriö johtui ongelmista kansainvälisissä tietoliikenneyhteyksissä. Sen vuoksi OP:ltä lähteneissä maksuissa oli viive.

– Kaikki maksut on nyt välitetty eteenpäin, ja niiden pitäisi näkyä muiden pankkien tileillä aamupäivän aikana. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa, viestinnästä kerrottiin sähköpostitse.

Pankkikonserni Nordea kertoi perjantaina aamulla, että ongelma on koskenut heidän asiakkaitaan, mutta häiriö on ollut Nordeasta riippumaton. Pankki viesti Twitterissä perjantaina hieman ennen aamukymmentä, että heidän osaltaan tilanne on korjaantunut ja maksujen pitäisi näkyä asiakkaiden tileillä.

– Ongelma vaikutti useampiin pankkeihin, Nordean tviitissä todetaan.

Danske Bankin viestinnästä kerrottiin STT:lle perjantaina, ettei pankin asiakkailta ole tullut ilmoituksia maksuviiveistä.

Eläkevakuuttajat: Syy pankkien välisessä liikenteessä

Ilmarisen ja Kevan mukaan yhtiöt siirsivät maksettavat etuudet ajallaan maksuun.

Perjantai oli Kevan viestinnän mukaan tavanomaista suurempi maksupäivä, jolloin eläkkeet maksettiin valtaosalle Kevan vastuulla olevista eläkkeensaajista. Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, ja viime vuonna se vastasi noin 605 000 ihmisen eläkkeiden maksuista.

Kevan viestinnästä ei osattu perjantaina kertoa, kuinka suurta osaa heidän asiakkaistaan perjantain maksuhäiriö koski.

Yhtiöt pahoittelevat maksuviiveistä aiheutunutta haittaa.

Jutun kuvaa muokattu 1.7. kello 15.12.