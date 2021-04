Leena Uotila ja Seela Sella teräsleideinä.

Televisio tänään

Konkarikolmikko pelastaa komedian

Teräsleidit





Leena Uotila, Seela Sella ja Saara Pakkasvirta ovat riemukkaina teräsleideinä hyvinkin neljän tähden arvoisia – niin kuin ikärasismia torjuva asennekin. Ikävä kyllä Pamela Tolan komediasta ei voi kokonaisuutena ihan sanoa samaa. Yli tarpeen se touhottaa ja murenee sivuseikkoihin. Uotila on 75-vuotias Inkeri, joka on kumauttanut miestään lettupannulla ja on jo hautaa kaivamassa, kun paniikki iskee. Ennen elinkautista hän karauttaa maistamaan vapautta, josta ei ole koskaan kunnolla päässyt nauttimaan. Siskot lähtevät mukaan. Ensiesitys. (Suomi 2019)

MTV3 klo 20.00