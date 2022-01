Väliaikaisen paluumuuttomme eräpäivä lähestyy. Saavuimme Rovaniemelle lokakuun alussa, palaamme Helsinkiin maaliskuun koittaessa. Nämä viisi kuukautta ovat osoittautuneet hyvin toisenlaisiksi kuin etukäteen oletimme.

Määrittävä tekijä on ollut flunssa. Olemme kärvistelleet tautikierteessä marraskuun alusta lähtien. Kun kirjoitan tätä, kaksivuotias yskii kurkunpäätulehduksessa ja edessä on jälleen monta pitkää toipumispäivää ilman varhaiskasvatuksen suomaa rauhallista työaikaa. Ja kohta sitä on itsekin taas nuhassa.