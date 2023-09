Pelastusjohtajien pöydistä kuuluu kummia. Palo- ja pelastusala on joutumassa tilanteeseen, jossa valtiovarainministeriö on laittamassa pelastuslaitosten lainanottovaltuudet jäihin.

Tämä on pysäyttämässä alan investoinnit, joihin kuuluu muun muassa poikkeusolovalmiuteen liittyviä hankintoja.

Lännen Media haastatteli aiheesta pelastusjohtajia Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin pelastuslaitoksilta. Yhteensä näiden pelastuslaitosten alueilla asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtajan Vesa Halosen mukaan tilanne tarkoittaa, että Varsinais-Suomessa heikkokuntoisten paloasemien kunnostamisia ja uusien rakentamisia on menossa lykkäykseen.

– Nimenomaan tämä rakennushankkeiden lykkääntymien on yksi ongelma. Meilläkin on ensi vuonna listalla kolme asemaa, joista yksi on päätoimisen palokunnan asema ja kaksi on sopimuspalokunnan (eli vapaaehtoisen palokunnan) asemia, Halonen kertoo.

Keskustelun avasi ensin Pelastustieto-lehti

Tieto kriisiytyvistä lainanottovaltuuksista tuli julkisuuteen ensin Pelastustieto-lehdessä ilmestyneestä