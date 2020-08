Kuva: Jarmo Kontiainen

Palma de Mallorcan suosikkihelmat ovat punaiset ja runsaat, kuten flamencon bata de cola -häntähameessa. Mekko on naisellinen, tissit tiskissä. Korujen ja ripsien suhteen isompi on aina parempi. Kirjailija Katri Rauanjoen alter ego on räiskyvä ja häpeilemätön, toisaalta naiivi höpsö.

– Palman ydin on, että ei saa hävetä itseään ja estää kokemasta sitä, mitä rakastaa. Palma on kauneutta ja rakastamista. Antisarkastinen hahmo, jonka motto on ”solekko tehä”, Rauanjoki kertoo.