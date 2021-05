Kirsi Kinnunen on tehnyt suomalaista sarjakuvaa tunnetuksi Ranskassa pian parinkymmenen vuoden ajan. Kinnusen tapa edistää vanhan kotimaansa sarjakuvataidetta on tehdä niin oivaltavia käännöksiä suomesta ranskaan, että sarjakuvan mahtimaassa on vain ihasteltu suomalaisten hurjuutta ja omaperäisyyttä.

Kinnunen sai ansioistaan Valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ojensi sen hänelle virtuaaliyhteyksin tiistaina.