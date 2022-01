Oulun keskustaan ja sen läheisyyteen on valmistunut viime vuosina runsaasti vapaarahoitteisia kerrostaloja, joiden asunnoista iso osa on ollut yksiöitä. Erityisen paljon pienten asuntojen kerrostaloja on tehty uudehkolle asuinalueelle Toppilansalmeen.

Yksiöiden osuus Toppilansalmen asuntokannasta on tällä haavaa lähes puolet, 46 prosenttia. Yksiöiden määrä on kasvanut alueella muutamassa vuodessa huomattavasti, ja samalla asuntojen pinta-alat ovat pienentyneet.