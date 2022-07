Metsäpalot ovat tuhonneet jo yli 20800 hehtaaria metsää Lounais-Ranskassa. Kuva: PHILIPPE LOPEZ / POOL

Eurooppaa kuumentavat hirmuhelteet ovat havahduttaneet siihen, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuuteemme. Sään vaihtelu on luonnollinen ilmiö, mutta sään ääri-ilmiöt johtuvat myös ilmaston lämpenemisestä. Tällä hetkellä ilmasto on lämmennyt asteen verran, mikä on vaikuttanut jo elinolosuhteisiin ja ympäristöön.

Tämän viikon helleaalto on seurausta korkeapaineesta, joka on pysytellyt Euroopan yllä. Suihkuvirtaus on tuonut lämmintä ilmaa Pohjois-Afrikan Saharasta, mikä on vaikuttanut niin alkukesästä kuin lähipäivinä. Suihkuvirtaus on yläilmakehän voimakas tuulivirtaus, joka erottaa ilmamassoja toisistaan ja ohjailee matala- ja korkeapaineiden sijainta.