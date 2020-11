Pikkupedoilla on ollut tällä kaudella aihetta riemuun. Edellisessä Kaleva Liven kuukauden ottelussa Kärpät voitti Tapparan maalein 6-2. Kuva: Sami Kuusiniva

Kärppien U18 -joukkueen meno on ollut tällä kaudella lähes dominoivaa, sillä sarjan kärjessä porskuttava joukkue on napsinut pisteitä peräti 2,68 pisteen keskiarvolla ottelua kohden. Pikkupetojen voittoputki ehti kasvaa 17 ottelun mittaiseksi ennen kuin K-Espoo haki eilen vakuuttavan 7-3 voiton Raksilasta.

Päävalmentaja Jari Karppisen mukaan voitot ovat seurausta laadukkaasta arjen tekemisestä.

– Olemme päässeet harjoittelemaan ehjiä viikkoa, kun porukka on ollut aika lailla terveenä. Jäällä olemme saaneet peliimme lisää monipuolisuutta. Sitä kautta myös tulosta on tullut.

Alkukaudesta Kärpät voitti pelejä enemmänkin puolustamalla. Kiekollisen pelin kehittyessä pelin luonne kuitenkin muuttui ja näin ollen myös hyökkäyspäässä on alkanut tulla tulosta.

Karppinen kertoo, että joukkueen hyökkäysketjuihin on haettu sellaisia pareja, jotka ovat pelanneet yhdessä pidempään. Yhteisten kemioiden löytyminen on luonut jatkumoa, joka näkyy hyökkäysalueen pelissä.

Kärppien puolustuksesta löytyy useita jo viime kaudella U18 SM-sarjaa pelanneita pelaajia, jotka tietävät, mitä heiltä odotetaan. Joukkueen viimeisinä lukkoina ovat olleet maalivahtikaksikko Niklas Kokko ja Visa Vedenpää, jotka komeilevat sarjan torjuntatilaston kärkipaikoilla.

–Meillä on tähän sarjaan vahva ja jämäkkä pakisto. Lisäksi maalivahtipelimme on ollut aivan priimaa ja he antavat mahdollisuuden voittoon, kun muulla joukkueella on heikompi päivä, Karppinen sanoo.

Tänään Kärpillä on mahdollisuus palata takaisin voittojen tielle, kun Raksilan jäällä vastaan luistelee Pelicans. Karppinen painottaa, että kotijoukkueen on oltava valmis vieraiden fyysisyyteen, kun kiekko tippuu jäähän kello 13.

– Pelicans on perinteisesti vahva kamppailujoukkue, joka puolustaa ja suojelee omaa maaliaan hyvin. Maalille menon hinta on ollut aina kova. Siihen samaan ongelmaan olemme törmänneet heitä vastaan jokaisessa kohtaamisessa.

Kaleva näyttää tilaajilleen Kärppien ja Pelicansin U18 SM-alkusarjan ottelun suorana lähetyksenä yhteistyössä ammattopisto Luovin kanssa. Ottelua pääsee katsomaan myös euron tutustumistilausta vastaan.

Suora lähetys Raksilasta alkaa pelin ennakko-osuudella kello 12.45.