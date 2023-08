Kahvilassa sijaitseva suklaakone ihastuttaa asiakkaita. Katja Kaijala näyttää, miten suklaacappuccinoon tuleva suklaa syntyy. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kultaisiin köysitolppiin kiedotut punaiset nauhat ohjaavat Hallituskadulla kulkevaa astumaan sisään ChocoSomnian tuplaovista.

Kaupunginpuolimmainen ovi pitää sisällään vappuna Isoltakadulta nykyiseen toimitilaan muuttaneen suklaakaupan. Toinen puoli liiketilasta on varattu viinikahvilatoiminnalle.

ChocoSomnian yrittäjä ja suklaamestari Riikka Ojanen kertoo kahvilatoiminnan kyteneen jo pitkään pinnan alla.

– Ajatusta on heitelty ilmaan vuosikausia erilaisissa ideointipalavereissa. Myös asiakkailta on tullut toivetta siitä, että suklaaostosten lomassa olisi mukava kahvitella pienen herkun kanssa.

Ojasen mukaan suklaanautiskelijat ovat kyselleet vuosien aikana myös viinisuosituksia.

– Moni suklaan ystävä on usein muutenkin kulinaristi, ja tykkää yhdistellä eri herkkuja. Me olemme perehtyneet jo valmiiksi siihen, mitkä viinit ja suklaat toimivat yhteen, ja on ollut luontainen ratkaisu, että tänne voi tulla maistelemaan viinejä suklaan kanssa.

Juttu jatkuu faktan jälkeen.