Ihmiset jonottivat venäläisen Sberbankin ulkopuolella Moskovassa maanantaina 28. helmikuuta. Ruplan kurssi oli romahtanut ja keskuspankki nosto korkotasoaan 9,5 prosentista 20:een. Pakotetalous alkoi näkyä katukuvassa. Kuva: MAXIM SHIPENKOV

Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkonsa 9,5 prosentista 20 prosenttiin. Ruplan kurssi on romahtanut ennätyksellisen alas. Pankeissa on käynnissä talletuspako.

– Venäjän taloudessa on totaalinen kriisivaihde päällä, johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta kertoo.