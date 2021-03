Laura Birnin ja Tommi Korpelan tähdittämä draamakomedia nauraa lämmöllä työnteon ja taiteen totisuudelle sekä hetkille, jolloin toinen ei vain tajua. Kuva: Theofanis Kavvadas

Tyhjiö

★★★★ Aleksi Salmenperän elokuva syntyi vailla tuotantotukea – rakkaudesta lajiin. Se näkyy ja tuntuu myös jäljessä. Vaikka teemoina ovat taiteelliset suorituspaineet ja parisuhdekriisi, on jälki kotimaista elokuvaa aivan pakottomimmasta päästä. Laura Birn on Pihla, näyttelijä kansainvälisen läpimurron kynnyksellä. Tommi Korpela on Eero, joka ei ole saanut aikaiseksi riviäkään läpimurtoromaaninsa jälkeen. Hannu-Pekka Björkmanin sivurooli pohjoisen juoppokirjailijana on samaa klassikkoluokkaa kuin M/S Romanticin ikimuistoinen Jocke. (Suomi 2018)

TV2 klo 21.00