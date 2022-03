Kiintiöpakolaisena Kemiin tullut Albana Mustafi on kirjaimellisesti lähtenyt kampaamonsa tuolista politiikkaan. Kemin kauneussalongin tuolissa istui tällä kertaa Merja Lamberg. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Albana Mustafi hyörii omassa salongissa Kemin Priman yläkerrassa. Nainen nauttii yrittäjyyden suomasta vapaudesta, ja yrittäjäperheen tyttärenä hän on tottunut itse luomaan työmahdollisuutensa. Albana on yrittäjä kolmannessa polvessa, joskin ala on vaihtunut isoisän ja vanhempien yrityksistä.

Albana Mustafi kantaa ylpeänä juurensa paljastavaa etunimeään.