Moottoriajoneuvon moottorin käyttö on rajoitettu neljään minuuttiin kovillakin pakkasilla, ellei ajoneuvo seiso liikenteessä pakollisen liikenne-esteen, kuten esimerkiksi ruuhkautuneen liikenteen takia. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun keskustassa voi olla aika ajoin vaikea hengittää näin kovien pakkasten aikaan.

– Oulussa on selvästi nähtävillä tyynen pakkassään vaikutus. Keskustassa ilmanlaatu on heikentynyt viime päivinä, ja tällä hetkelläkin se on vain tyydyttävä.