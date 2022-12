Maassa aloittaa vuodenvaihteessa 21 hyvinvointialuetta, eivätkä niiden edessä olevat ongelmat ole ainakaan helpottumaan päin. Viime päivinä on kerrottu uutisia ennennäkemättömistä päivystyksen ongelmista muun muassa pääkaupunkiseudulta ja Tampereelta.

Espoossa iso Jorvin sairaala on käännyttänyt ambulanssilla tuotavat potilaat jo päivien ajan muihin hoitopaikkoihin, kun sairaalan päivystys on täysin tukossa. Tampereen seudulla tilannetta on kuvattu pahimmaksi yliopistosairaalan historiassa.