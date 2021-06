Valtatie 20. Pudasjärveltä Taivalkosken suuntaan Rojolantien kohdalla puita kaatunut. Kuva: Risto Pikkupeura

Tiistainen ukonilma näyttää saapuneen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueelle.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että hälytyksiä ei toistaiseksi ole ollut yhtä paljon kuin maanantain Ahti-myrskyn aikaan.

Kempeleessä rysähti

Kempeleen Ojan rauta -areenalla saatiin kokea ukkosen voimaa iltapäivällä. Kempeleen Ojan rauta -areenan toimitusjohtaja Arttu Kauppinen on tutkimassa hallin vaurioita.

– Halli on pystyssä ja koneet toimivat. Valoja ja lämpöä ohjaava tietokone pimeni. Tämän hetken tiedon mukaan hallin eteläpäätyyn iski salama ja kankaassa on kaksi pientä mustunutta kohtaa. Ylipainehallia pystyssä pitävä paine on kuitenkin normaali, Kauppinen kuvaa tilannetta.

Tapahtumahetkellä hallissa oli juniorijoukkue aloittelemassa harjoittelua. Kauppinen kehuu, miten he oikeaoppisesti valmentajan johdolla poistuivat hallista ja valmentaja ilmoitti tapahtuneesta.

– Varmasti säikäyttävä tilanne oli ollut.

Halli on Kauppisen mukaan käyttökunnossa. Tilanne tutkitaan tarkemmin keskiviikkona.

Tyrnävällä tulipalo, puita teillä useassa paikassa

Tyrnävällä salama iski omakotitaloon. Palo saatiin pelastuslaitoksen mukaan sammutettua nopeasti. Aineellisia vaurioita aiheutui jonkin verran.

Pelastuslaitoksen mukaan myrskyn aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä on ollut hyvin laajalla alueella. Esimerkiksi puita on kaatunut sähkölinjojen ja talojen päälle ja liikennevahinkoja on sattunut.

Pudasjärvellä on kaatunut puita Valtatie 20:lle Rojolantien kohdalla olevalla tieosuudella. Liikenne takkua molempiin suuntiin. Myös Taivalkoskella on kaatunut puita Posiontielle, ja liikenne toimii yksikaistaisesti.

Jurmussa puita kaatui myös Seija Kettusen halkovajan ja talon päälle.

– En tiedä oliko se salama vai myrsky. Rysähti vain lujasti äkkiä, Kettunen kertoo.

Seija Kettunen Taivalkosken Jurmussa. Kuva: Risto Pikkupeura

Uutinen päivittyy.

