Ihmisiä on muistutettu turvaväleistä esimerkiksi kaupan lattiaan kiinnitetyillä tarroilla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Päivittäistavarakauppa ry muistuttaa ihmisiä pitämään mielessä turvallisen kauppa-asioinnin ohjeet. Päivittäistavarakaupan mukaan kaupan alan ammattilaiset tekevät parhaansa, jotta kaupassa käyminen olisi turvallista korona-aikana.

Kaupoissa on jo keväällä otettu käyttöön esimerkiksi pleksisiä suojia kassoille. Lisäksi liikkeissä on muistutettu kuulutuksilla turvaväleistä ja käsihygieniasta ja tarjolla on ollut käsidesiä.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa tiedotteessa, ettei koronatartuntoja ole juuri pystytty Suomessa jäljittämään ruokakauppaan.

– Tietojemme mukaan tartuntoja ei suhteessa koko maan tartuntatapauksiin juurikaan ole pystytty jäljittämään ruokakauppaan, joten toimia voidaan pitää onnistuneina. Tautitilanteen kiihtyessä kaupan yritykset tehostavat turvallisuutta lisääviä toimia edelleen, Luoto toteaa.

Luoto muistuttaa kuitenkin, että epidemian pitkittyessä on tärkeää jatkaa ohjeiden noudattamista.

– Teemme parhaamme omalta osaltamme ja toivomme myös kuluttajien kantavan vastuunsa viruksen leviämisen estämisessä, Luoto sanoo.

Päivittäistavarakauppa muistuttaa, ettei kauppaan tule mennä sairaana. Kauppa-asioinnissa tulisi muistaa pitää turvavälit, pitää huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä käyttää kasvomaskia, jos THL on antanut asiasta suosituksen alueelle.