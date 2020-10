Once-elokuvassa Glen Hansardin katusoittajalla ja Markéta Irglován pianistilla musiikki ja rakkaus menevät niin tiukalle sykkyrälle, ettei toista voi toisesta erottaa. Kuva: Lions Gate

John Carneyn elokuva voitti Oscarin tunnuslaulusta Falling Slowly. Inhimillinen helmi se on muutenkin. Glen Hansard on joka sään katusoittaja Dublinista. Markéta Irglová on tšekkiläinen yksinhuoltaja-pianisti. Kaksikolla musiikki ja rakkaus menevät niin tiukalle sykkyrälle, ettei toista voi toisesta erottaa. Laulunläheinen musiikkidraama istuu täydellisesti tähän päivään. Stadionkeikat ovat jossain toisella planeetalla. (Irlanti 2007)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Kuu on vaarallinen





Toivo Särkän eroottisessa jännityselokuvassa on hyvin vähän mitään kohtuullista tai tolkullista. Siksi se niin virkistävänä on pysynytkin. Maankuulu salarakas Liana Kaarina esittää liftarityttöä, joka istahtaa autoon keski-ikäisen johtajan viereen. Pitkät katseet muikean Toivo Mäkelän kanssa vakuuttavat, ettei mökkiloma tule sujumaan vain saunaa lämmittäessä. Esko Salmisen nuoruudenrooli viimeistelee kolmiodraaman. (Suomi 1960)

TV1 klo 13.15

Die Hard – vain kuolleen ruumiini yli





John McTiernanin toimintajännärin ensi-illan aikoihin Bruce Willis edusti inhimillisempää mittakaavaa Stallonen ja muiden jäätelökioskin kokoisten jyskyjen seassa. Trendi on jatkunut, ja elokuva vakuuttaa lähinnä fyysisyydellään. Kun nykypäivän digitaalitehot ovat poissa, tuntuu toiminnan ryske ikään kuin lähempänä kehoa. Newyorkilaiskytän puolta on helppo pitää, kun pilvenpiirtäjä kaapataan. (USA 1988)

Sub klo 21.00