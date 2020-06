Toimintajännärissä asekauppiaat ja heidän asiakkaansa kohtaavat syrjäisessä varastorakennuksessa, mutta kaupanteko muuttuukin tulitaisteluksi ja selviytymispeliksi. Kuvassa Cillian Murphy. Kuva: Film4

Free Fire

Bostonilaisessa varastohallissa olisi tarkoitus tehdä kauppaa aseista. Sitten tunteet kuohahtavat, ja liipaisinsormet alkavat kärsiä kouristelusta. Siinäpä se. Brittiläinen Ben Wheatley pakkasi toimintaleffansa pieneen tilaan ja napakkaan puolentoista tunnin mittaan. Ei siitä uutta Reservoir Dogsia tullut, mutta Brie Larson, Armie Hammer ja muut pitävät huolen, että luodit laulavat ja musta huumori kukkii. Ensiesitys. (Britannia 2016)

TV2 klo 21.00

Kiusaus

Ohjaaja Jean-Pierre Melville oli ateisti, mutta hänen elokuvansa paneutui uskon ja armon asioihin syvemmin kuin Hollywoodin Raamattu-spektaakkelit. Kuka voi tuomita äidin tekopyhyydestä, jos tämä tahtoo toisen maailmansodan saksalaismiehityksen aikaan kastaa puolijuutalaisen tyttärensä katoliseksi? Elämän ja kuoleman kysymysten äärellä kohtaavat ranskalaisen uuden aallon legendat Emmanuelle Riva ja Jean-Paul Belmondo. (Ranska 1961)

Yle Teema & Fem klo 12.00

Ocean’s Thirteen

Tiivis putki Steven Soderberghin rikoskomedioita päättyy episodiin, jossa ryhdistäydytään kakkososan lomatunnelmista. George Clooney esittämä ammattivoro Danny Ocean kokoaa koplan tällä kertaa henkilökohtaisista syistä. Kasinopomo (Al Pacino) on tehnyt häijyn kuprun vanhalle Reubenille (Elliot Gould). Kostoa viritellään perinteisen käsityöläisen taidolla ja ammattiylpeydellä. Katsojan on helppo hurrata, kun kohde on kelju. (USA 2007)

Nelonen klo 18.30