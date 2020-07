Vincent van Goghin maalausten tyyliin toteutettu animaatio kertoo taidemaalarin elämästä ja kuolemasta. Päähenkilönä on postinkantaja, jolla on kuljetettavanaan Vincentin viimeinen kirje.

Rakkaudella, Vincent

★★★ Dorota Kobielan ja Hugh Welchmanin elokuva on nimensä mukainen. Vincent van Goghin viimeisiä vaiheita ja traagista kuolemaa muistellaan käsin maalattuna animaationa, jossa toista sata taiteilijaa jäljittelee mestarin tyyliä. Se oli hurja, näyttävä ponnistus. Silti on pakko kysyä, miksi. Van Goghin tauluissa on niin syvästi elämää, luontoa ja ihmistä, ettei liike tuo niihin mitään lisää. Päin vastoin. Ensiesitys. (Britannia/Puola 2017)

Yle Teema & Fem klo 22.00

Putoavia enkeleitä

★★★ Muistelun tuntua on myös Heikki Kujanpään elokuvassa. Se kertoo Q-teatterin näytelmän pohjalta kirjailija Lauri Viidan ja kollega Aila Meriluodon liitosta, jossa luisutaan rakastumisen huumasta aviohelvettiin. Tommi Korpela murenee machotaiteilijana ja Elina Knihtilä kytee kiihkoa. Sattuvan surumielinen on myös Elena Leeve isänsä muistoa palvovana tyttärenä, mutta keksityssä roolissa tuoksahtaa yhä teatteri. (Suomi 2008)

TV2 klo 21.00

Speedy Gonzales – noin 7 veljeksen poika

★★★ Tanner pölisee Ere Kokkosen ohjaamassa hiekkakuoppalänkkärissä. Virginialaisen tapaiset lännensarjat ja Sergio Leonen spagettilänkkärit innoittivat kotimaista komediaa, jossa Spede Pasanen on reteätä poikaa revolverisankari Speedy Gonzalesina. Koston tiellä tulee vastaan Simo Salmisen vähemmän sähäkkä Hämeen hitain. Tähtihetkiin kuuluu Speden tulkitsema balladi Haaskalinnut saalistaa. (Suomi 1970)

Sub klo 21.00