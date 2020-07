Martha (Anna Kendrick) etsii jännitystä kariutuneen suhteen jälkeen ja aloittaa vaarallisen romanssin Francisin (Sam Rockwell) kanssa, joka on jahdattu palkkamurhaaja. Kuva: Cook Allender

Mr. Right

★★★ Joskus 2000-luvun alussa Hollywoodissa keksittiin, että kohdeyleisöjä voisi kivasti tuplata, jos survoisi yhteen romanttisen komedian ja toimintajännärin. Harvoin siitä on mitään erinomaista seurannut, mutta Paco Cabezasin elokuvassa on sentään yritystä. Anna Kendrick ja Sam Rockwell saavat petetyn Marthan ja palkkamurhaaja Francisin kohtaamisiin mukavasti luonnetta. Vinksahtanut farssijuoni toimii kuin tanssi. (USA 2015)

Frii klo 21.00

Platoon – nuoret sotilaat

★★★★ Nopeasti googlaten en löytänyt tietoa, että Oliver Stone olisi ohjannut oopperaa. Ehkä kannattaisi: hän on vuoren kokoisten tunteiden ja rotkon syvyisten vastakkainasettelujen kertoja. Rankan Vietnam-muistelman kersanteista Willem Dafoe on se rakentava sankaritenori ja Tom Berenger baritoni, jolla on suora yhteys pimeisiin kaaosvoimiin. Jyrkkä amerikkalainen kahtiajako on ymmärrettävissä meidänkin päivinämme. (USA 1986)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Mestari

★★★★★ Jos kuuluu jyrkkä kahtiajako oleellisesti Amerikkaan, samoin kuuluu uskonnollisuuskin. Taidokas Paul Thomas Anderson möyhii sitä elokuvassaan, jossa sodassa sirpaleiksi lyöty veteraani ajautuu karismaattisen lahkojohtajan porukoihin. Vaikeiden roolien spesialistit Joaquin Phoenix ja Philip Seymour Hoffman kairautuvat kohti kansallisen elämänvalheen ydintä. Amy Adams tekee terävän roolin jälkimmäisen vaimona. (USA 2012)

Hero klo 21.00