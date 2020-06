Viulisti-elokuvassa huippuviulisti (Matleena Kuusniemi) ihastuu 20 vuotta nuorempaan oppilaaseensa (Olavi Uusivirta). Kuva: Malla Hukkanen

Viulisti

Taidemaailman seksuaalinen vallankäyttö on päässyt Suomessa uutisiin. Teatteriohjaaja Paavo Westerberg toi sen mukaan elokuvaan, vaikka vähän kuin sivulauseena. Matleena Kuusniemi on huippuviulisti, joka onnettomuuden jälkeen saa nuoren lahjakkuuden (Olavi Uusivirta) oppilaakseen ja rakastajakseen. Tuttuja ovat sinänsä tyylikkään näköisen draaman nuotit. Silta-sarjan tanskalainen Kim Bodnia on kapellimestari. Ensiesitys. (Suomi 2018)

TV1 klo 20.50

Tanna

Vanuatu on sekalaisista pubivisoista tuttu paikannimi, mutta miltä Tyynenmeren saarivaltiossa näyttää ja kuinka siellä eletään? Martin Butlerin ja Bentley Deanin elokuvassa asiaa katsotaan yksinkertaisen tositarinan ja maailman viimeisiin kuuluvan heimoyhteisön vinkkelistä. Tanna-saaren luonto elää vahvasti läsnä, kun nuori nainen (Marie Wawa) pakenee rakastajansa (Mungau Dain) kanssa järjestettyä avioliittoa. (Australia/Vanuatu 2017)

Yle Teema & Fem klo 12.00

Päämääränä Cold Mountain

Britti Anthony Minghellan näyttävästä länneneepoksesta ei tullut uusi Tuulen viemää, mutta vähän sinne päin sentään. Pitkiä ja laveita ovat niin vuodet kuin tunteetkin, kun Nicole Kidmanin esittämä papintyttö Ada kaipaa puuseppä Inmania (Jude Law) takaisin sisällissodasta. Kotiinpaluun vartoilu ja yleinen kaihoilu saavat tervetullutta puhtia maalaistyttö Rubysta, jonka roolista Renée Zellweger palkittiin sivuosa-Oscarilla. (USA 2003)

TV2 klo 21.00