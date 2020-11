Tiina Weckström tekee arvokkaan tulkinnan Hella Wuolijoesta, joka elää elämänsä kriittisimpiä vuosikymmeniä 1920-luvulla. Kuva: Snapper Films Oy

Uskomatonta, mutta totta: Juha Wuolijoen draama kuuluisasta sukulaisestaan oli Suomen ensimmäinen suurnaisesta tehty pitkä elämäkertaelokuva. Tiina Weckström tekee arvokkaan, luonnetta huokuvan tulkinnan kirjailijasta, joka elää elämänsä kriittisimpiä vuosikymmeniä 1920-luvulla. Vainoajakseen hän saa Hannu-Pekka Björkmanin Valpon etsivänä. Tummanpuhuvasta elokuvasta puuttuu Suomen tuoreen Oscar-ehdokkaan Toven raikkaus. (Suomi 2011)

Elisabet – Kultainen aikakausi





Takuuvarma Cate Blanchett eläytyi Elisabet I:n nuoruusvuosiin elokuvassa Elisabet (1998). Renessanssiajan Englannin ja neitsytkuningattaren tarina jatkuu episodissa, jossa Elisabet välttelee naimakauppoja, kuuntelee sydäntään ja kehittyy kansalliseksi keulakuvaksi. Ote on jälleen viileä, mutta eurooppalaisille niin tuttu aikakausi tuntuu intialaisen ohjaajan jäljiltä tuoreelta. Arvokkaan pinnan alla kuplii barbaria. (Britannia 2007)

FC Venus





Aikaansaavien naisten ilta täydentyy Joona Tenan komedialla, jossa naiset haastavat futishullut miehet otteluun. Panoksena on kunnian lisäksi mielenrauha. Jos muijat voittavat, äijät jättävät matsien vahtaamisen. Miesten voittaessa naiset hommaavat näille kisaliput Saksaan. Naisten jalkapallon tyylikäs nousu on ehtinyt jo vanhentaa elokuvaa, mutta porukka on letkeätä yhä, Minna Haapkylästä ja Petteri Summasesta alkaen. (Suomi 2005)

