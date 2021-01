Oscar-palkitun Alex Gibneyn dokumentti pureutuu 9/11-iskujen jälkeiseen maailmanjärjestykseen, kohutun tietovuotajan Julian Assangen (kuvassa) hahmoon ja hänen luomaansa WikiLeaks -sivustoon

Elokuvat

We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks

Tänään Julian Assangen hahmo tulee vastaan kahdella kanavalla yhtä aikaa, mutta paremmuusjärjestyksestä ei ole epäilyksiä: Oscar-palkitun Alex Gibneyn dokumentti on perinpohjaisempi, terävämpi ja kiehtovampi kuin Herolta tuleva Viides valta. Se kaivautuu määrätietoisesti yhä syvemmälle sekä 9/11-iskujen jälkeiseen maailmanjärjestykseen, kohutun tietovuotajan hahmoon että hänen luomaansa WikiLeaks -sivustoon. Ensiesitys. (USA 2013)

TV5 klo 21.00

Paluu tulevaisuuteen II

Kakkososa on Robert Zemeckisin aikamatkailevan seikkailutrilogian hatarin ja sekavin elokuva, mutta oikein lystiä katsottavaa se on – varsinkin nyt. Michael J. Foxin esittämä sankaripoika Marty reissaa nimittäin kaukaisen tulevaisuuden vuoteen 2015, jonka lentolaudoissa, trendipelleissä ja muissa yksityiskohdissa riittää runsain mitoin bongailtavaa. Sinne on mentävä, koska vankila uhkaa Martyn omaa, teini-ikäistä poikaa. (USA 1989)

Sub klo 21.00

Näkemiin taivaassa

Jos aika on virtaa, niin ihminen on lastu sen laineilla. Se on perimmäisiä ajatuksia ranskalaisen Pierre Lemaitren kirjoissa, joita riittää terävistä dekkareista historiallisiin ajankuviin. Albert Dupontelin ohjaama veijaritarina pohjautuu yhteen jälkimmäisistä. Ensimmäisen maailmansodan jättämä masennus kohtaa värikkään sadun ja surrealismin, kun kovia kokeneet ystävät suunnittelevat kostoa sotahullulle luutnantille. (Ranska 2018)

Yle Teema & Fem klo 22.00