Kuolemanleirin vangit valmistavat näytelmän vartijoiden ja saksalaiskomentajan viihdyttämiseksi. Kuvassa vääpeli Nyborg (Paavo Kinnunen) ja komendantti Kalm (Jani Volanen). Kuva: Inland Film Company Oy

Suomen hauskin mies

Työväenteatterin punavangit saavat pitää henkensä, jos onnistuvat naurattamaan saksalaisia vieraita. Sisällissota oli irvokasta aikaa, joten Heikki Kujanpään elokuvassa on uskottava ydin. Martti Suosalo teki teatterinjohtajan roolin myös näyttämöllä, ja hän koko tragikomediaa harteillaan kantaakin. Jani Volanen on irvileuan kylmäävä vastakohta valkoisena komentajana. Paavo Kinnunen on inhimillinen vartija. Ensiesitys. (Suomi 2018)

TV1 klo 20.50

Vieras

Avaruusolennot ovat ottaneet haltuun maapallon ja ihmiskunnan niin, että myös nuoren Melanien tekosista kilpailevat oma tajunta ja kutsumaton vieras. Rooli tarpoo tahattoman komiikan miinakentällä, mutta lahjakas Saoirse Ronan onnistuu kulkemaan sen läpi enimmäkseen kunnialla. Varsinkin nuori katsoja voi saada paljon irti myrkyllisten ajatusten symboliikasta. Pohjalla onkin Twilight-kirjailija Stephenie Meyerin romaani. (USA 2013)

TV2 klo 21.00

Hip hei hutsu

Myrkyllisisistä ajatuksista puheen ollen: Teresa Fabikin nuortenelokuvassa niitä riittää. Kuten myrkyllisiä sanoja ja teini-iän paineitakin. Amanda Renberg on Sofie, joka yläasteen alussa haksahtaa vetämään lärvit. Kohta on kunnollisella ja tunnollisella opettajantyttärellä on huoran maine ja yksinäisyys niskassaan. Fucking Åmålin tai Skamin luontevuutta ei ruotsalaiselokuva tavoita, mutta harvapa ylipäätään tavoittaa. (Ruotsi 2004)

Yle Teema & Fem klo 21.45