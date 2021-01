1945-elokuvassa unkarilaiskylässä vietetään notaarin pojan häitä. Neuvostoliiton puna-armeija on ottamassa komentoa, ja junasta astuu kaksi juutalaismiestä kuin muistona kesken jääneestä kansanmurhasta. Kuva: Szilágyi Lenke

1945





Toinen maailmansota on vihdoinkin päättymässä, ja unkarilaiskylässä vietetään notaarin pojan häitä. Neuvostoliiton puna-armeija on kuitenkin ottamassa komentoa, ja junasta astuu kaksi juutalaismiestä kuin muistona kesken jääneestä kansanmurhasta. Samasta ajasta ja jaetusta syyllisyydestä on tehty vihlovampiakin kuvauksia, mutta hetkeen ja paikkaan Ferenc Törökin huolellinen mustavalkoinen draama kyllä vie. Ensiesitys. (Unkari 2017)

Yle Teema & Fem klo 22.15

Ant-Man





Vankilasta vapautuva pikkukonna Scott saa käsiinsä ihmeellisen puvun, joka muuttaa käyttäjänsä hyönteisen kokoiseksi. Se on murtomiehelle näppärä ammattiasu, mutta puvun kehittäjällä (Michael Douglas) on tarjota sankaritöitä. Peyton Reedin suruton toimintakomedia leikittelee mittakaavoilla, ja tuo tervetullutta kepeyttä Marvelin supersankareiden valikoimaan. Siksi Paul Rudd oli aika täydellinen valinta ihmepukua kantamaan. (USA 2015)

Nelonen klo 21.00

The Debt





Israelin tiedustelupalvelun Mossadin nuoret agentit jahtasivat pahamaineista natsitohtoria vuoden 1965 Berliinissä. Tapahtumat ja jälkipyykki askarruttavat vielä kolme vuosikymmentä myöhemmin. Se viimeinen puristus jää John Maddenin jännärillä tekemättä, mutta kaksi aikatasoa pitävät tarinan ja suhteet liikkeessä. Niin kuin tekevät näyttelijätkin, Helen Mirren, Jessica Chastain, Tom Wilkinson, Ciarán Hinds ja muut. (Britannia 2010)

TV5 klo 21.00